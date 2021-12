La moitié des demandes d'assistance enregistrées durant cette période par la compagnie proviennent de l'Hexagone. Les Pays-Bas sont en deuxième position, mais leur popularité a chuté de manière assez importante depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'Allemagne ferme quant à elle le trio de tête.

VAB note que les automobilistes belges ont beaucoup moins voyagé vers des pays comme l'Autriche et les Pays-Bas où les restrictions liées à la pandémie étaient plus strictes. La pandémie a également eu un impact indéniable sur le nombre d'accidents enregistrés au cours de l'année, 51% de moins qu'en 2019. Le total des pannes a également diminué de 11%. Les interventions de type médical ont par contre légèrement augmenté (4%), par rapport à la période d'avant pandémie. L'Espagne compte pour près de 21% des demandes d'interventions médicales. Une tendance que la société d'assistance aux voyageurs lie à la popularité toujours grandissante des voyages en avion vers l'Espagne et les îles Canaries. L'essor de la pratique des sports d'hiver a par ailleurs engendré une augmentation de 20% des accidents de ski.