L'Italie, longtemps en vert, compte également plusieurs zones en orange à partir de cette semaine. L'Irlande et Monaco passeront par contre au rouge à partir de mercredi, peut-on constater lundi sur le site info-coronavirus.be.

La liste est mise à jour tous les dimanches et est valable à partir du lundi. La couleur rouge pour un pays entre en vigueur le mercredi.

© ecdc

Les plus gros changements concernent la France. La semaine dernière, seules les régions Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur étaient passées à l'orange. C'est aussi désormais le cas pour les régions de Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas de Calais, Picardie, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Pays de la Loire, Bretagne, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Auvergne et Rhône-Alpes. La Martinique, la Guyane française, la Réunion et la Guadeloupe sont en rouge sur la carte, tout comme la Corse-du-Sud et Monaco.

En Grèce, les régions de l'Égée-Septentrionale, de la Macédoine centrale et de la Grèce centrale passent également à l'orange. Le Sud de l'Egée, l'Épire, la Thessalie et les îles ioniennes seront en rouge à partir de mercredi.

L'Italie était complètement en vert mais quelques régions se colorent désormais d'orange: la Sicile, la Sardaigne, la Vénétie et le Latium (la région autour de Rome). La Cité du Vatican est également en orange, tout comme Prague, le sud du Danemark, le nord-ouest de la Suisse et la Suisse orientale.

Seule une région de Suisse reste en vert.

L'Espagne reste entièrement rouge, avec désormais également l'enclave de Ceuta.

En Suède, Stockholm passe en orange tandis que l'Upper Norrland vire au vert.

Parmi les pays tiers hors Union européenne et zone Schengen, le Rwanda se colore de rouge, Israël, le Liban, la Jordanie et les États-Unis passent à l'orange, l'Ukraine au vert. Les personnes qui reviennent d'une zone rouge au sein de l'Union européenne et qui n'ont pas de certificat de vaccination, de certificat de rétablissement ou de test négatif récent doivent se faire tester après leur retour. Tous les voyageurs en provenance d'une zone rouge en dehors de l'UE doivent également se faire tester, même s'ils disposent d'un certificat de vaccination.