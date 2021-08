Pari réussi pour les BruxelloisPatrick et Fabienne Decorte qui font savourer notre spécialité au cœur de la cité balnéaire

On est chez nous ! Alors que des incendies ravagent depuis plusieurs jours l’arrière-pays et le Massif des Maures, Saint-Tropez, la cité balnéaire varoise, s’est parée de couleurs belges durant tout l’été. Au détour des ruelles où le soleil frappe dur, une expo itinérante dispatche ça et là des statues du Chat de Philippe Geluck. La galerie, elle aussi noir-jaune-rouge, Paul Janssen met en valeur le félin francophone le plus célèbre au cœur du village.

Direction le port maritime. Après avoir admiré les yachts amarrés aux drapeaux maltais ou chypriotes, arrivée aux Halles Gourmandes de Saint-Tropez qui vivent leur première saison estivale. Au cœur des échoppes où se côtoient un Libanais, un vendeur de cookies et d’autres " spécialités ", l’accent bruxellois de Patrick Decorte et son foodtruck 100% pur Belge tiennent la vedette. La frite de chez nous séduit les Français et les touristes de passage. Malgré des températures qui dépassent allègrement les trente degrés, la frite mayo fait son effet.



(...)