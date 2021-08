Les images des flammes qui ravagent la Grèce et la Turquie, depuis plus de deux semaines, sont impressionnantes et pourtant, sur les sites des tour-opérateurs, on peut toujours réserver des vols et des séjours en last minutes, dans des resorts avec piscine, et à des prix imbattables. Rhodes, Cos, Lesbos, Corfou: autant de destinations dont les Belges raffolent et qu'ils continuent de choisir, malgré la canicule qui a frappé le pays et, aujourd'hui, donc, les feux que l'on ne parvient pas à maîtriser. Comment avoir l'assurance, dès lors, qu'une fois que vous avez cliqué sur "réserver" ou sur "ces vacances sont pour moi", vous pourrez bel et bien embarquer pour la destination de vos rêves, à la dernière minute ou sur un coup de tête? "Il faut savoir qu'aucun de nos membres TO ne prend le moindre risque pour ses clients", souligne Pierre Fivet, administrateur de l'ABTO (Association of Belgian Travel Organisers). "Il y a des incendies en Grèce, et c'est absolument terrible. Mais cela se passe dans des territoires qui ne sont pas des destinations touristiques pour nos TO. Pour nous, il n'y a donc aucune raison d'annuler des vols ou de supprimer des séjours".

Même son de cloche chez TUI, qui propose d'innombrables séjours en Grèce et qui alimente quotidiennement son site avec de nouvelles offres. "On suit évidemment la situation de très près", nous confie Sarah Saucin, porte-parole. "Nous avons des relais sur place qui nous tiennent au courant, au jour le jour mais nos destinations ne sont pas concernées. Les hôtels et les séjours que nous proposons sont hors des zones de feu, donc il n'est pas question de rapatriement ni d'annulation."

Deuxième destination la plus populaire pour ce TO, la Grèce reste donc très demandée, y compris en cette fin du mois d'août. "Nous avons des vacanciers qui appellent pour être rassurés", poursuit Sarah Saucin. "Notre call center est là pour ça et répond à toutes les questions (32 (0)2 717 86 60, NdlR)." Et si, pour différentes raisons (météo, sanitaires ou terroristes, comme ce fut le cas pour certaines destinations voici quelques années), le ministère des Affaires Etrangères demande aux vacanciers belges de rentrer, TUI garantit le rapatriement.

© AFP

Le discours est identique chez Neckermann, TO qui a connu bien des turbulences ces dernières années. "Nous proposons la Grèce et bien d'autres destinations", nous confirme Leen Segers, porte-parole de Neckermann. "Mais en dehors de l'Europe, pour l'instant, le public ne se montre pas très intéressé, soyons honnêtes. En Grèce, les incendies touchent la région d'Athènes, le Péloponèse mais pas nos destinations touristiques. Pour Cos ou pour la Crète, nous avons beaucoup de demande", poursuit-elle. "L'intérieur du pays, ce sont plutôt des voyages qui sont choisis en début ou en fin de saison". Comprenez des vacances différentes, pour marcheurs ou baroudeurs qui ont envie de découvrir le pays, pas forcément de s'installer sur un transat au bord de la piscine.

Du côté de l'aéroport de Charleroi, enfin, on confirme qu'en dépit de la situation en Grèce et en Turquie, les vols opérés vers ces destinations ont été maintenus par les différentes compagnies aériennes et TO.

Et la Turquie?

En Turquie aussi, les incendies font rage. Toutefois, le pays étant "hors Schengen" - et donc hors des accords en matière de COVID -, les tour-opérateurs proposent nettement moins - voire pas du tout - de séjours. Ce que confirme Pierre Fivet. "Nous avons peu de clients, même si nous avons des TO qui proposent des voyages vers la Turquie. Ce sont surtout des Turcs vivant en Belgique, qui rentrent au pays pour voir la famille, qui prennent des vols vers le pays. Mais les hôtels sont ouverts... Il y a peu, un TO a dû évacuer une dizaine de personnes, mais par pure mesure de précaution. Ils ont d'ailleurs été relogés dans un autre resort mais sont restés en Turquie pour finir leurs vacances."

Et ce professionnel du tourisme de conclure avec un conseil plein de bon sens: "Si vous avez une question, un souci, ayez le réflexe de contacter votre agent de voyage ou votre tour-operateur. Ce sont les mieux placés pour vous renseigner parce qu'ils connaissent leur métier et les voyages qu'ils proposent. Surtout, ils prennent leurs responsabilités."

La Martinique reconfinée

Autre destination de rêve qui a dû se mettre (une nouvelle fois) entre parenthèses: la Martinique. Suite à un sérieux rebond de l'épidémie de Covid, à partir de ce mardi soir, les commerces non essentiels, les plages, restaurant, etc. seront fermés et ce pour une durée de quinze jours, qui sera réévaluée ensuite. Les touristes ont donc été invités à quitter l'île. Le Club Med, qui y possède le village des Boucaniers, avait senti le vent tourner et avait anticipé. "Nous avons déjà rapatrié tous nos GM en Martinique depuis 10 jours au moment de la décision prise de fermer notre resort", commente-t-on officiellement. Une décision prise en amont pour ne pas dégrader l’expérience de nos clients sur place. Ils ont tous été rapatriés à nos frais avec les compagnies aériennes initiales."

Vincent Grassa, le porte-parole de l'aéroport de Charleroi, confime que les vols d'Air Belgium - qui vole en direct vers la Martinique et la Guadeloupe - étaient déjà suspendus jusqu'au 20 août. "Pour les vols à venir, nous attendons les confirmations de plannings", précise-t-il. Non sans rappeler qu'à partir de mi-août et jusqu'à fin septembre, la région entre dans la période des cyclones, ce qui n'encourage pas les voyages vers ces destinations.