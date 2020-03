Il ne faut pas forcément s’envoler vers la Guadeloupe ou Bali pour se sentir totalement dépaysé. Les séjours, courts ou non, dans les Ardennes ont plus que jamais la cote. Avec des ports d’attache incontournables comme Durbuy, La Roche-en-Ardenne ou encore Bouillon du moins côté belge. Autant d’endroits certes authentiques mais où les touristes ont peu à peu envahi les rues, les hôtels et les commerces. Pourquoi ne pas changer tout en restant dans cette région tellement appréciée ? Il suffit d’effectuer un saut de puce de l’autre côté de la frontière.

Dans ces Ardennes forcément françaises, qui ont évidemment un fort lien de parenté avec les nôtres mais qui amènent quand même une petite touche d’exotisme. Au cœur des forêts, entre Charleville-Mezières et Sedan, deux villes au passé prestigieux, l’une ayant enfanté le poète Arthur Rimbaud, l’autre offrant l’un des plus beaux châteaux forts médiévaux, au détour d’une départementale qui zigzague au travers de la commune de Donchéry se dresse le Château du Faucon.