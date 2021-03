Alors que la Belgique est plongée dans un confinement qui n’en est pas tout à fait un depuis ce week-end, les vacances de Pâques vont ressembler à celles de l’année passée. Mais voyons le positif, le champ des possibles est tout de même bien plus large qu’en 2020. Première différence, il est autorisé de voyager en Belgique et d’aller prendre l’air à la côte, en Ardenne ou ailleurs dans le pays. D’autre part, les expos, musées et autres activités sportives avec sa bulle sont possibles. Les parcs animaliers et les centres de vacances sont eux aussi ouverts, de quoi remplir l’agenda durant les trois semaines de vacances.

C’est pour toutes ces raisons que, malgré les circonstances, la Wallonie a décidé de lancer sa saison touristique. Via son site internet VisitWallonia.be, l’Asbl Wallonie Belgique Tourisme a compilé toutes les activités à faire durant les vacances de Pâques, mais aussi tout le printemps et l’été 2021.

Et puisque ces vacances prolongées par la force des choses commencent sous le soleil, commençons ce tour d’horizon par les activités possibles à l’extérieur. Pour commencer, le site internet VisitWallonia.be a compilé un maximum d’adresses et d’itinéraires de balades pour éviter que les visiteurs ne se massent tous aux mêmes endroits, Covid-19 oblige. “L’application “CIRKWI” permet d’organiser à l’avance les balades à vélo et vous guide à travers la Wallonie avec de nombreux itinéraires RAVeL et points-nœuds. Il existe également des balades pour toutes les envies et tous les publics et même un circuit culturel UNESCO à vélo, expliquent les représentants de Wallonie Belgique Tourisme. Un onglet permet trouver les itinéraires pour sortir vos chaussures de marche et vous éloignez de la foule grâce aux nombreuses suggestions d’itinéraires alternatifs aux randonnées incontournables et souvent plus fréquentées.”

Toujours à l’extérieur, il y a aussi de quoi profiter pour les moins sportif et ceux qui veulent éviter les parcs animaliers. Ainsi, des parcours d’arts ont été installés en différents endroits, comme à l’Abbaye de Villers-la-Ville. Tout cela pour mêler air frais et culture. Et pour ceux qui préfèrent la ville à la campagne, il y a aussi des choses au menu. “Laissez-vous surprendre par la beauté du patrimoine, la richesse des musées, le charme des vieilles pierres, les coins verts et les points de vue. Mais aussi par les découvertes sportives ou insolites qu’offrent nos villes wallonnes.”

Pour ce faire, un mini-guide a été conçu pour découvrir 23 villes wallonnes. Dans ces villes et ailleurs, l’offre des musées est, pour rappel, toujours disponible. “Une dizaine d’expositions ouvrent leurs portes durant cette période de congés : des Celtes à Napoléon, en passant par les affiches de Folon, il y en aura pour tous les goûts. La Wallonie vous offre également une multitude de possibilités pour découvrir l’art sous toutes ses coutures. Musées, galeries ou parcours d’arts, vous aurez l’embarras du choix.”

De quoi trouver son bonheur, notamment pour les nombreux Belges qui ont réservé un hébergement durant les vacances. Et les autorités de rappeler que les réservations restent obligatoires suite aux mesures sanitaires en vigueur.