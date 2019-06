Ces dernières années, les Belges ont pris l’habitude de réserver tôt leurs vacances. Ils profitent ainsi des nombreuses promotions des tour opérateurs et du plus large choix. Cette année, cependant, on constate que de plus en plus de vacanciers attendent la dernière minute. Ce fut le cas en mai et en juin où, pour profiter du soleil, de nombreux Belges ont opté pour les last minute.

En 2018, le mois de mai a été exceptionnellement chaud et ensoleillé. Cette année, la météo est beaucoup moins clémente.

"Normalement, la température moyenne en mai est de 13,6 °C. L’année dernière, elle était largement supérieure à la moyenne (16,3°) et cette année, elle est nettement moins élevée (12°). Le nombre d’heures de soleil pour le mois de mai se situe également en dessous de la moyenne (191,1 heures) cette année. L’année passée, nous avons enregistré 253,40 heures d’ensoleillement, contre seulement 182,20 heures cette année. De plus, l’enthousiasme croissant pour la Coupe du monde de football et les Diables rouges a également joué un rôle à partir du début mai l’année passée. Les clients préféraient rester chez eux - avec les supporters belges - que partir en vacances", explique Leen Segers, porte-parole de Neckermann.

Neckermann constate que les réservations de last minute vers le soleil remportent un franc succès non seulement pour les semaines à venir, mais également pour juillet et août. "Il est évident que le souvenir de l’été chaud de l’année dernière est en train de s’estomper et que les Belges veulent être sûrs d’avoir une place au soleil dans le sud", poursuit Leen Segers.

À l’heure actuelle, les réservations pour juillet et août concernent des familles avec des enfants dans presque 75 % des cas. Ces clients sont généralement moins flexibles que les jeunes couples pour effectuer une réservation quelques jours avant le départ, en raison des contraintes liées à la garderie, aux camps de vacances, etc. De plus, elles ont besoin de chambres plus spacieuses, qui sont souvent épuisées plus rapidement.

"Nous nous attendons à ce que les destinations d’Afrique du Nord remportent également énormément de succès pendant la saison des last minute. Pour répondre à cette forte demande, nous avons prévu pour l’été un large contingent de sièges dans les avions et de lits dans les hôtels."

Après plusieurs années d’augmentation des prix des hôtels, une normalisation s’opère en Espagne, ce qui se traduit par des prix attrayants pour des séjours aussi bien dans les Canaries et les Baléares que sur les costas espagnoles.

"Ce sont des régions où Neckermann collabore avec plusieurs chaînes hôtelières très appréciées de nos clients (comme Iberostar par exemple), mais où nous disposons aussi de toute une série de propres hôtels. Le Sentido Gran Canaria Princess à Gran Canaria en est un exemple. Ces propres hôtels sont particulièrement prisés des Belges car Neckermann en est le propriétaire et en contrôle personnellement la qualité. De plus, ils enregistrent un nombre d’habitués supérieur à la moyenne (clients qui retournent plus d’une fois dans le même hôtel)."

De bonnes affaires sont donc à réaliser en cette saison. Il n’est pas rare de trouver des séjours à -50%. Et si on a réservé très tôt et que le prix baisse, ce n’est pas pour autant une mauvaise affaire. Chez Tui, par exemple, on propose de rembourser la différence. Preuve que le last minute a le vent en poupe, pour le mois de mai, le tour opérateur a effectué 60 % de remboursements de plus que l’an dernier. Tout n’est donc pas perdu si vous avez réservé en janvier, vous pourriez bénéficier d’un remboursement de la différence et ainsi augmenter votre pouvoir d’achat en vacances… C’est toujours ça de pris !