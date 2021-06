La vaccination avance bien, le Covid-19 perd du terrain de jour en jour et l’été 2021 se profile à l’horizon. Autant d’arguments pour penser à ses prochaines vacances, après des mois d’incertitude. Il convient cependant de se pencher sur ce qui fera l’été 2021, qui ne sera pas encore semblable à l’avant-Covid. Premièrement, seuls les voyages en Europe s’annoncent faciles à organiser (voir par ailleurs). Cela a pour conséquence que l’offre est limitée par rapport à une offre grandissante. Si 2020 était l’année des last minute intéressants, ce ne sera pas forcément le cas, comme le prévient TUI. " Nous connaissons actuellement un vrai boom des réservations. C’était vrai depuis la réouverture des frontières, mais encore plus depuis samedi. Les dernières annonces ont vraiment rassuré nos clients qui osent plus que jamais réserver des séjours. Mais comme l’offre n’est pas encore au niveau des autres années, il va être compliqué de miser sur des offres en last minute. Il risque en effet de manquer de places. "