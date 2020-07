Pour les touristes belges en Espagne, les messages transmis par le gouvernement ont été une source de stress. Les différentes annonces indiquaient d’abord une mise en quarantaine pour toute personne revenant d’Espagne, avant l’arrivée de précisions, au fil des heures.

Laurent est en vacances dans la région de Valence et a suivi la situation de près. "Je m’interroge encore une fois sur la gestion de cette crise par les autorités ! Je suis ambulancier en Belgique et je n’ai jamais eu l’occasion d’être testé alors que j’ai été en contact avec le virus presque tous les jours. On ne s’inquiète pas pour le personnel soignant, mais quand il s’agit de touristes, on s’affole…"