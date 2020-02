Le Salon des vacances 2020 débute ce jeudi, et les professionnels du tourisme comptent bien marquer le coup pour faire valoir leurs atouts. Pierre Fivet, administrateur et porte-parole de l’Abto, l’association des tour-opérateurs, fait le point avec nous sur les grandes tendances de l’année, mais aussi les secteurs en plein boom. Parmi eux, les croisières et les vacances en camping, surtout de luxe.

Pierre Fivet, comment se présente l’année 2020 en matière de tourisme ?

(...)