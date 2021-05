Le but : envoyer des touristes vers des zones rouges sans quarantaine au retour.

Pour pouvoir relancer la machine au plus vite, le secteur du tourisme planche depuis de nombreux mois sur différentes options. Nous avions déjà évoqué la création de couloirs aériens entre la Belgique et des pays situés hors Europe pour permettre des vacances "en bulle" et éviter la quarantaine au retour.

Le concept a déjà été testé aux Pays-Bas par TUI et Sunweb et l’idée fait également son chemin en Belgique.