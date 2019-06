Pour arriver à destination, il faut emprunter une route très sinueuse dès la sortie d’autoroute. La verdure fait son apparition et le sentiment d’être à la campagne ressurgit. La folie de la ville a laissé place au calme plat quand la voiture dépasse le panneau d’Albaret Sainte-Marie. Quelques minutes plus tard, une bâtisse imposante se fige en haut d’un petit chemin : vous êtes arrivé au Château d’Orfeuillette.

C’est dans le département de la Lozère, au sein de la petite commune d’Albaret Sainte-Marie, à une grosse centaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, que ce château du XIXe siècle a pris place. Ancienne résidence principale de Théophile Roussel, ancien député-sénateur de la Lozère, le Château d’Orfeuillette a été transformé en hôtel au début des années 2000 avant de passer entre les mains de Christophe Brunel, l’actuel propriétaire du domaine qui l’a complètement rénové en 2010, créant un lieu intimiste. "Nous avons refait toute la décoration sur une thématique assez romantique parce qu’il s’agit d’un lieu assez romantique", explique-t-il.

Une visite des différentes chambres proposées au sein du château permet aisément de cerner ce romantisme. L’hôtel 4 étoiles compte onze chambres, aux atmosphères spécifiques. Chaque chambre permet aux clients de s’immerger complètement dans une ambiance bien particulière. De la suite grand luxe (avec jacuzzi) à la chambre en hommage à Gustave Eiffel en passant par le style hollywoodien, Christophe Brunel a voulu diversifier son offre pour attirer les clients. Dans chacune d’elles, une attention toute particulière est portée aux détails pour que les invités puissent réellement se sentir dans un monde à part.

Car c’est bien là l’objectif de Brunel et de toute son équipe : permettre aux hôtes ayant fait le déplacement jusqu’au château de se déconnecter totalement du monde citadin pour s’efforcer à apprécier le calme de la campagne. C’est dans cette logique que le château a été construit au milieu de nulle part. Bordé d’un grand parc de 12 hectares, rempli d’animaux et d’arbres centenaires, il fait partie du département très calme de la Lozère qui ne compte que 14 habitants au kilomètre carré. "C’est donc un endroit parfait pour se ressourcer", explique Christophe Brunel.

C’est la raison pour laquelle le propriétaire des lieux a décidé de lancer des séjours bien-être au sein même de son château. Celui qui s’occupe aussi d’un autre hôtel-restaurant 3 étoiles dans la région s’est entouré de deux spécialistes, l’une sophrologue et l’autre thérapeute psy/coach, pour créer des séjours sur mesure. L’objectif est simple : pousser le client à se ressourcer dans un cadre reposant. Sophrologie, méditation pleine conscience, balades méditatives ou encore hypnose et relaxation : durant un week-end, ou une semaine, les invités auront la possibilité de suivre un programme bien précis adapté à leurs envies, suivi d’un bilan santé, au sein du domaine. Depuis peu, les clients peuvent aussi profiter d’un espace spa de 200 mètres carrés avec piscine, sauna ou encore jacuzzi extérieur rentrant dans cette logique de déconnexion totale du corps et de l’esprit.

© Bruno Calendini



Restaurant gastronomique

À côté de ces différentes activités relaxantes, l’aspect gastronomique n’est pas négligé par Christophe Brunel et son équipe qui comptent un restaurant gastronomique étoilé au sein du Château d’Orfeuillette. C’est le chef Martin Berger qui a rejoint la bande en 2017 après avoir travaillé cinq ans aux Pays-Bas. "Ma spécialité, c’est la bonne cuisine tout simplement, explique-t-il. Une cuisine simple et efficace." Sur la table sont privilégiés des produits biologiques, issus de la région.

À côté du château et du restaurant gastronomique, un espace de restauration sur une aire d’autoroute ou encore un autre hôtel-restaurant familial sont la propriété de Christophe Brunel dans la région. Le tout est regroupé au sein d’un même ensemble : "Les Maisons Brunel". "L’idée de ces ‘Maisons’est de proposer tout type de produits et de gastronomie aux personnes voulant découvrir le département", résume le propriétaire. "Notre objectif est de pouvoir accueillir tout le monde, des plus petits budgets qui pourront se loger pour moins de 20 euros jusqu’aux personnes voulant loger dans un hôtel 4 étoiles comme celui du Château d’Orfeuillette."

Une fois le séjour fini, on reprend cette route très sinueuse qui rejoint l’autoroute. On laisse le Château d’Orfeuillette derrière soi et avec lui son calme, sa verdure et sa déconnexion du monde.

3 bonnes raisons de venir en Lozère

Découvrir la région à bord d’une voiture ancienne

L’Auvergne et la Lozère sont deux régions offrant une multitude de beaux paysages. La société "ClassicArverne" a décidé de proposer à ses clients de découvrir ces régions au volant de voitures anciennes. Plusieurs voitures (Ford Mustang, Triumph TR4…) sont mises à disposition à partir de différentes formules (séjours de plusieurs jours, rallyes, simple itinéraire de découverte), les prix variant autour de 400 euros la journée de location.

Au plus près des bisons

À quelques kilomètres du château d’Orfeuillette, il vous sera possible d’admirer des bisons en semi-liberté. Au sein de la réserve animalière de Sainte-Eulalie, des balades en calèche sont organisées en été comme en hiver permettant ainsi de se rapprocher toujours plus près de ces animaux déjà présents à la Préhistoire.

Les loups du Gévaudan

Tout comme le bison, le loup fait partie intégrante du paysage de la Lozère. Pour les plus curieux, il vous sera possible de visiter le plus grand parc à loups d’Europe et de marcher sur la piste des Loups du Gévaudan et de rencontrer différentes espèces de cet animal.

Comment venir au château d’orfeuillette

En train : En train depuis Bruxelles, il vous faudra changer à Paris pour ensuite prendre un train en direction de Clermont-Ferrand. De là, il faut encore compter une grosse heure de route jusqu’au château d’Orfeuillette.

En voiture : En voiture, le château se situe à moins de 900 kilomètres de Bruxelles et est sur le chemin en direction de Montpellier.

Se renseigner

Le Château Pour plus de renseignements sur le Château, visitez le site www.hotels-brunel.com