Le code jaune donne des ailes: 80% des Belges vont voyager, voici leurs destinations préférées Vacances Van Hoof Thibaut © Shutterstock

Le dernier rapport de l’ABTO sur les intentions de voyages des Belges voit un retour à l’avant-Covid.Cette fois, ça y est. Un vent de liberté souffle sur la Belgique, et tout le monde espère désormais que la guerre qui se déroule en Ukraine se termine au plus vite et n’aille pas plus loin, surtout. Et si la vie va reprendre son cours normal en Belgique, elle va aussi reprendre des couleurs pour les Belges qui iront à l’étranger. Tous les pays suivent le même chemin à de rares exceptions et les intentions de voyager reviennent à des niveaux comparables à ceux de 2019. Si on a déjà dit ces dernières semaines que les Belges n’hésitent plus à réserver pour l’été, cela concernait surtout des destinations européennes qui ont eu le vent en poupe durant la crise sanitaire, comme l’Espagne, la Grèce, et leurs îles.