Un rêve devenu réalité.

Il est des rêves d’enfants qui peuvent devenir réalité. Plus encore si l’on est comédien, conteur et que l’imaginaire fait partie intégrante de la Vie.

C’est ce qui est arrivé l’an dernier à Alain Carré et à sa femme Stéphanie, elle aussi comédienne.

Véritable troubadour, Alain Carré a déjà pas mal bourlingué. Parti de Belgique, il s’est installé dans différents lieux de France, là où la direction artistique d’un festival l’amenait.

Ce musicien de la langue française, comme il se définit, aime la compagnie des musiciens et se retrouve souvent avec les meilleurs d’entre-eux dans des projets classiques ou populaires qu’il crée et met lui-même en scène. On le voit partout en francophonie. En France, bien sûr ! En Suisse, souvent. Il était récemment à Bruxelles avec son complice de longue date, le pianiste François-René Duchâble pour une évocation de l’histoire de 24 Heures du Mans. Il rend hommage à Brel avec l’accordéoniste Dimitri Bouclier. Il a mille et un projets en tête.