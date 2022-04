Après deux étés perturbés - ou gâchés pour certains - par le Covid-19, le tourisme reprend de belles couleurs ces derniers mois. Et alors que les vacances d’été commenceront dans quelques semaines, nombreux sont ceux qui ont déjà leur plan en tête, et sur papier. Le dernier baromètre touring des vacances montre notamment que 9 Belges sur 10 ont déjà réservé leur(s) séjour(s) pour l’été 2022. "Le coronavirus ne semble plus nous retenir de partir en vacances. Neuf Belges sur dix partiront en vacances cette année. Et ce, en Belgique et à l’étranger. Nos anciennes habitudes de vacances sont également de retour après deux années, apprend-on dans ce rapport. Les vacances à la plage et à la piscine restent les vacances préférées des Belges. Cela influence notre comportement de réservation. Nous réservons notre hôtel, notre maison de vacances, notre B&B ou notre camping plus rapidement que les autres années. À peine 11 % des Belges n’ont pas encore réservé leur prochain voyage. À titre de comparaison, avant la crise du coronavirus, près d’un quart des Belges (23 %) attendait encore plus longtemps pour réserver. En outre, on découvre aussi davantage : ainsi, 28 % des vacanciers explorent la région et 27 % se lancent dans un citytrip."

