L’été touche doucement à sa fin, et les derniers départs en vacances se font de jour en jour. Certains profiteront encore du mois de septembre pour prendre le soleil, mais les tour-opérateurs pensent déjà à la suite. Après un hiver presque au point mort pour le secteur touristique, la fin 2021 s’annonce un peu plus positive. Mais pour un retour à la normale, il faudra encore se montrer patient, et inventif.