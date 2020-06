Ils se sentaient oubliés du déconfinement, mais ils pourront reprendre la route dès le 8 juin en Belgique.

Il avait fait entendre leur voix lors des dernières mesures de déconfinement, et ils ont finalement été pris en compte. Les camping-caristes pourront reprendre leur activité favorite dès le 8 juin en Belgique, et dès le 15 juin vers l’étranger. Une bonne nouvelle pour Tom Berenger habitant de Beauvechain et responsable d’un groupe de camping-caristes.

(...)