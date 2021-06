L’été dernier, on avait remarqué que le confinement avait donné envie de grands espaces et surtout de vacances avec sa bulle. Idéales pour combiner les deux, les vacances à la montagne avaient eu un grand succès. Ce sera encore le cas cette année. Une bonne nouvelle pour toutes ces stations qui n’ont pas pu ouvrir leurs remontées mécaniques cet hiver. "Alors que 88 % des Français devraient passer leur été dans l’Hexagone, près de 57 % des Belges - contre 46 % de Néerlandais - partiront cet été en vacances à l’étranger. Près de la moitié des Belges indiquent par ailleurs avoir modifié leur choix de séjour initial en raison du contexte sanitaire", indique l’Agence Savoie Mont Blanc, responsable de 112 stations dans les Alpes. " C’est ce qui ressort d’une étude "baromètre" menée par Contours, le cabinet français spécialisé dans le secteur du tourisme, des loisirs et de la culture. En outre, 33 % des Belges prendront la direction de la France et 10 % celle de la montagne. "

Un chiffre assez important qui indique un changement dans les habitudes des Belges. " La destination Savoie Mont Blanc (les deux départements de Savoie et Haute-Savoie réunis) s’affirme comme le leader de la destination Montagne auprès des partants français et bénéficie d’atouts structurels capables de convaincre les indécis toutes nationalités confondues ", indique Michaël Ruysschaert, directeur général de l’Agence.