Il ouvre un nouveau domaine de vacances après près de 100 logements à Vence.

Pourquoi sommes-nous toujours pessimistes en Belgique ? Pourtant, le nombre d’entreprises et/ou d’initiatives taguées noir-jaune-noir qui cartonnent est impressionnant. Et dans beaucoup de domaines d’activités.

Basée à Ostende, la société Holiday Suites a dans un premier temps misé sur la proximité en ouvrant des domaines de vacances en Belgique ou à deux pas de notre pays. Des logements neufs tout confort ouverts sur la côte belge (Westende, Nieuport, Jabbekke, De Haan, Blankenberge, Zeebrugge), dans le Limbourg (Houthalen) et sur la côte d’Opale, si chère aux touristes belges (Hardelot, Oye-Plage, Bray-Dunes et le plus récent à Boulogne-sur-Mer).

© Holiday Suites Néanmoins, la demande ne cesse de croître notamment pour des vacances plus lointaines. C’est la raison pour laquelle, pour la première fois, Holiday Suites ouvre sa première implantation méridionale à Vence. Sur la côte d’Azur à quelques kilomètres de Nice, Cannes ou Monaco. Baptisé Les Jardins d’Azur, ce domaine figure d’emblée dans la gamme de luxe de la société. Il comporte 97 hébergements de 2 à 8 personnes avec tout le confort : cuisine équipée, piscine extérieure chauffée, solarium, terrains multisports, parking souterrain et même trois bornes de recharge pour voitures électriques. Supplément petit-déjeûner et nettoyage sont disponibles. « Nous avons été très sollicités pour élargir notre gamme, notamment vers le sud », relate Anaë Huybrechts, la directrice générale de Holiday Suites. Pas impossible d’ailleurs que cela ne soit qu’une prmeière étape

© Holiday Suites Depuis 2011, Holiday Suites est une affaire belge qui roule avec plus de 800 logements de vacances. Cette incursion dans la destination dans les destinations plus lointaines n’est peut-être qu’une première.

Renseignements sur www.holidaysuites.be