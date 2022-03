Dès la rentrée de septembre 2022, le nouveau calendrier sera donc bien mis en place. Basé sur le système 7-2, sept semaines de cours pour deux semaines de repos, il va modifier les vacances des élèves francophones. Au niveau touristique, c’est une aubaine pour certaines destinations, une mauvaise nouvelle pour d’autres. Du côté des satisfaits, on retrouve les destinations lointaines qui vont avoir plus de succès à Toussaint et à Carnaval. Deux semaines de congé, cela permet de subir un petit décalage horaire et de partir 10 jours, par exemple. Par contre, les organisateurs de sports d’hiver ne peuvent pas en dire autant. Avec le système actuel, les vacances scolaires de fin d’année, de Carnaval et de Pâques offrent 5 semaines potentielles à la montagne.

Avec le nouveau système, les vacances de Pâques seront repoussées au mois de mai. On perd donc deux semaines de glisse, en ne gagnant qu’une à Carnaval. Au-delà des possibilités, c’est aussi et surtout les prix qui risquent d’augmenter, avec la même demande, pour moins d’offres, tout simplement.