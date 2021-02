"Le passeport sanitaire est la solution pour rouvrir les frontières" VacancesInterview Raphaël Meulders © Montage (DR et AFP)

"Pour l’instant, la demande varie comme les cours de la Bourse. Dès qu’un pays lève des restrictions, on sent que la demande repart à la hausse, analyse Thierry de Bailleul, vice-président des ventes Europe pour Qatar Airways. Même si nous avons moins de passagers, nous arrivons à avoir des vols avec une bonne rentabilité en Belgique, car nous remplissons les soutes avec davantage de cargo. Le fret est une activité énorme dans votre pays. Durant cette crise, nous avons aussi été la compagnie qui a le plus volé au monde. Nous avons fait des vols charters pour rapatrier des passagers lâchés par nos concurrents aux quatre coins de la planète. C’est important pour notre image."