Le tour-opérateur a obtenu de BNP un prêt de 2,6 millions. Un prêt dont les régions flamandes et wallonnes se sont portées garantes.

Les pertes financières sont colossales pour tous les acteurs du tourisme en Belgique et dans le monde. En première ligne chez nous, les tour-opérateurs et agents de voyages qui n’ont plus vu un euro rentrer depuis bien longtemps.