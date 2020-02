Entre les vacances au soleil, les citytrips ou autres sports d’hiver, il faut savoir s’organiser.

Et établir un budget. Le prix reste évidemment l’élément principal pour décider ou non de partir, mais aussi pour savoir où partir. C’est vrai pour toutes les destinations, et encore plus à la montagne. Certaines stations sont connues pour être chics et aisées, et les écarts avec les stations plus modestes peuvent être énormes. Professionnel de la location d’hébergements de vacances, Home to Go a créé son classement des prix pour une journée dans une station. Cette journée type comprend le pass pour une journée, un repas (sur base d’une raclette, évidemment) et l’hébergement pour une nuit. Et sur les 45 stations mentionnées, c’est Autras qui est la moins chère avec un budget total de 74 €. À l’autre bout du classement, on retrouve sans surprise Courchevel et ses… 369 €, rien que ça.

Parmi les stations les plus connues, pointons Les Menuires (114 €), Les Arcs 2000 (122 €), l’Alpe d’Huez (136 €) et Vol Thorens (175 €).