Partir en vacances en voiture va-t-il devenir un luxe réservé uniquement aux personnes les plus nanties ? Au vu de la hausse exponentielle du prix des carburants - + 100 % en cinq ans ! -, la question n’est plus si incongrue que cela. Samedi, le diesel a en effet atteint des prix encore jamais atteints jusque-là : dans certaines pompes, il faut désormais débourser plus de deux euros par litre. Et l’essence, qui n’a pas encore franchi ce cap symbolique, ne devrait pas tarder à suivre la même voie. Si bien qu’un automobiliste qui se limiterait à un plein de 50 litres par semaine devrait débourser plus de 5 000 € aujourd’hui contre à peine 2 500 € il y a cinq ans.