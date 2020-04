Un arrêté ministériel soulage un peu les professionnels du voyage, mais il ne fait pas l’unanimité.

Il n’a pas fallu attendre les premières mesures de confinement pour que le secteur du tourisme et les vacances de nombreux Belges en prennent un coup.

On l’a déjà écrit, les annulations se sont multipliées depuis le début de la crise, pour en arriver à une situation grave. L’énorme majorité des voyages sont annulés ou reportés, des aéroports ferment provisoirement et personne ne sait quand nous pourrons à nouveau voyager librement en Europe et dans le monde.

Mais quelles sont les conséquences exactes pour les clients ?

Au début de la crise, c’était l’inconnue, et surtout des décisions au cas par cas. Entre annulations préventives et cas de force majeure invoqué, il était difficile de savoir comment récupérer son argent.

(...)