La Belgique possède un des plus grands réseaux de voies navigables en Europe. De quoi offrir quelques belles sorties durant la période estivale.

La Meuse, l’Escaut, l’Yser, la Senne… les cours d’eau ne manquent pas à travers le pays. Et les excursions qui vont avec non plus. Ce tourisme est assez peu en vogue en Belgique. CroisiEurope, le numéro un des croisières fluviales en Europe, estime à environ 20 000 le nombre de Belges ayant fait appel à ses services l’an dernier.