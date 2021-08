Si certains hôteliers se frottent les mains, les grandes villes et les hôtels spécialisés dans la clientèle business continuent à souffrir.

Un été qui se termine, c’est la reprise qui sonne pour certains, mais aussi l’heure des bilans pour d’autres. C’est le cas du secteur touristique en Belgique et plus particulièrement celui des hébergements.

Avec un été qui a conjugué la reprise timide des voyages à l’étranger avec une météo plus que médiocre, sans parler des inondations, on ne peut pas encore parler d’été normal. Tout profit pour certains, mais toujours compliqué pour d’autres. "Les statistiques ne vont donner qu’une vision partielle de la situation, note Thierry Neyens, président de la Fédération Horeca Wallonie. Comme l’année passée, les chiffres sont bons pour tous les hôtels et hébergements ruraux. Par contre, tous les hôtels spécialisés dans les voyages d’affaires et les conférences ont connu une mauvaise année, encore une fois. Je pense aux hôtels proches des aéroports ou encore dans les grandes villes."