Une destination idéale pour les familles,

Le village Pierre&Vacances de Belle Dune, situé à Fort Mahon (environ trois heures de Bruxelles), s’est érigé en destination très prisée des familles qui aiment à la fois le côté naturel du village de vacances et la proximité des grandes plages du Merquenterre. Un terrain de jeux idéal pour les amoureux de char à voile, catamaran, kite surf, paddle ou encore équitation, golf, pétanque…

Selon les historiens, la ville qui n’a jamais abrité de port, tiendrait son nom de la conquête de l’île de Minorque par les Français en 1756. Plus haut fort militaire d’Europe, le fort Mahon y prenait place, et la commune de la Somme aurait pris son nom en hommage aux faits d’armes accomplis. Récente, la commune de Fort-Mahon-Plage daterait du XVIIIe siècle. Il faut cependant attendre le milieu du XXe siècle pour la voir se développer en station balnéaire et touristique. Ses plages de sable fin, qui changent des plages de galets normandes situées à proximité, ont fait sa renommée dans le reste du pays.