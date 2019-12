Bao Mei et Bao Di sont nés le 8 août dernier et ont déjà acquis une notoriété qui dépasse les frontières de la Belgique. Les deux bébés pandas de Pairi Daiza continuent leur croissance et ont pris possession de leur nouvel espace depuis quelque temps. Avec leur maman, ils peuvent partager la grotte des pandas, mais ils devront encore attendre un petit peu avant de pouvoir respirer l’air extérieur. " Ils sont encore un peu petits et on ne va prendre aucun risque , sourit Claire Gilissen, la porte-parole du parc animalier. Pendant les trois semaines d’ouverture hivernale, ils resteront d’office à l’intérieur, et les vétérinaires décideront par la suite de leur date de sortie. "

(...)