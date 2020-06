La tendance se confirme, de nombreux Belges ne quitteront pas le territoire dans les mois à venir.

L’été pointe le bout de son nez, et la réouverture des frontières accélère encore plus le sentiment de liberté retrouvée. Et alors que le virus continue de faiblir, les professionnels du tourisme cherchent à se relancer. Pour cela, il faut évidemment connaître les intentions de voyage des Belges pour adapter son offre. Force est de constater que la crise sanitaire a marqué les esprits et que l’été 2020 ne sera pas comme les autres. L’Abto et le Fonds de Garantie Voyages ont lancé des sondages trimestriels il y a près d’un an. Des données qui peuvent maintenant servir de comparatif entre les intentions de voyage des Belges avant et après l’arrivée du coronavirus. Tour d’horizon.