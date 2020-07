Quel impact aura le Covid et son lot d’incertitudes sur les vacances des Belges ? C’est la question posée par Teampo-Team auprès de 1 050 travailleurs. Et d’après les résultats de l’enquête, on apprend que près de la moitié des travailleurs ont exceptionnellement réservé des vacances en Belgique cette année. Plus de 1 sur 4 ont opté pour l’étranger.