Les bons à valoir émis au début de la crise arrivent progressivement à échéance et les clients peuvent réclamer un remboursement.

Depuis un peu plus d’un an, réserver des vacances équivaut presque à jouer à un jeu de hasard. Pourra-t-on partir ? Avec quelles mesures restrictives ? Et les codes couleurs ? La quarantaine ? Autant de questions qui, en Belgique, ont au moins le mérite d’être réglées par une interdiction de quitter le territoire jusqu’au 18 avril inclus. Une mesure qui ne réjouit évidemment pas les professionnels du tourisme, qui reste encore et toujours à l’arrêt, ni même l’Union européenne, attachée à la libre circulation des personnes.

(...)