Dans les aéroports belges, la scène se produit plusieurs fois par semaine, surtout en haute saison. Une ou plusieurs familles ne peuvent pas embarquer car elles n’ont pas tous les documents nécessaires pour entrer dans le pays vers le lequel ils se rendent. Et si les documents à fournir dans le cadre de la crise sanitaire sont allégés, il ne faut pas oublier tout ce qui touche aux visas ou passeports pour les pays situés en dehors de l’Union européenne, vers lesquels on peut à nouveau se rendre. "De façon générale, il incombe à chaque voyageur de veiller à ce qu’il soit en possession des documents de voyage nécessaires et au courant des formalités de voyage en vigueur en Belgique et à l’étranger. Pour cela, il peut consulter le site internet du ministère belge des Affaires étrangères et, si besoin, s’adresser à l’ambassade ou au consulat de sa destination", rappelle Florence Bruyère, porte-parole de TUI.

Au rayon des choses facilement oubliées, on pense à la date de validité de la carte d’identité ou du passeport. Certains pays demandent un certain nombre d’années avant l’expiration du document (en général, il faut que le passeport soit encore valable six mois après le retour). Et si la carte d’identité n’est pas obligatoire en Belgique jusqu’à 12 ans, ce n’est pas le cas partout. "Il faut demander la kids-ID à votre administration communale au moins 15 jours à l’avance, précise-t-elle. Pour les pays où la kids-ID n’est pas reconnue, votre enfant doit être en possession d’un passeport. En effet, les enfants doivent également être en possession d’une preuve d’identité valable dotée d’une photo (et non d’une simple preuve de naissance). C’est la principale cause des vacances avortées à l’aéroport. Selon la règle générale, les cartes d’identité (y compris les documents d’identité pour les enfants) doivent être valables jusqu’à la date de retour - si elle peut être confirmée. Si vous avez perdu votre carte d’identité originale, le formulaire d’attestation de perte de carte d’identité n’est pas valable. Une carte d’identité endommagée ou dont la puce électronique est manquante n’est pas non plus valable. Vous devez donc la faire remplacer avant votre voyage."

Tout cela sans oublier les objets qui sont interdits dans les valises ou bagages à main, qui n’empêchent pas forcément de décoller, mais qui peuvent vous faire perdre des objets ou produits qui seront confisqués ou détruits.