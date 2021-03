Alors que les frontières belges seront fermées jusqu’au 18 avril pour les voyages non essentiels, certains pensent déjà à leurs prochaines vacances. Pour certains, il s’agit même d’un argument pour se faire vacciner. Et si on ne parle pas (encore ?) d’une obligation de se faire vacciner pour voyager à l’étranger, les compagnies aériennes préparent la reprise.