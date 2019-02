St-Valentin, futurs ponts de mai ou tout simplement le besoin d’évasion : les raisons de s’offrir un citytrip sont nombreuses et les Belges en sont particulièrement friands. Mais, au-delà du coût du voyage, dépendant fortement de la période choisie, et du prix des hôtels, fortement variable d’une ville à l’autre, les dépenses sur place peuvent aussi peser dans la balance.

Le coût de la vie peut en effet varier du simple au double entre les pays de l’Est ou certaines villes du sud de l’Europe et des capitales comme Londres et Paris.

Si vous projetez de vous offrir une petite escapade, le site Expatistan vous permettra de vous rendre compte, de manière assez fidèle, du coût de la vie dans la ville ou le pays que vous comptez visiter. Pas moins de 2 300 villes et 227 pays y sont référencés, bénéficiant de la collaboration de quelque 300 000 habitants qui y mentionnent les prix payés pour le logement, le carburant, un repas au resto, les denrées dans les supermarchés, le prix de la bière au café et bien d’autres produits encore. Petit tour d’horizon dans les dix villes les plus prisées des Belges en matière de citytrip.

Pour chacune des villes analysées dans ce comparatif, les prix de cinq grands classiques des dépenses de touristes ont été relevés sur le site Expatistan. À savoir un cappuccino, un menu Big Mc (boisson comprise), une bière (50 cl), deux places de spectacle (les meilleures) et une course en taxi (8 km).

(...)