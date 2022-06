Canet-en-Roussillon. Avouez que rien que le nom sonne bien à nos oreilles. Il sent bon le sud, la plage, le sable fin, le soleil, la mer, les embruns, les cocktails et tout l’imaginaire qui tourne autour des vacances. Quand on vous parle de sud, c’est vraiment le sud. À vingt minutes de Perpignan (et son aéroport qui relie Bruxelles deux fois par semaine) et à vingt minutes de l’Espagne.

Vous embarquez à 10 h à Charleroi et, à 13 heures, vous êtes à la terrasse de l’hôtel les Flamants roses à siroter un gin concocté par le barman Gilles. Canet-en-Roussillon s’érige comme une station balnéaire aérée. Traduisez qu’elle s’étend sur plusieurs kilomètres avec un centre agréable et des restaurants de plage qui fleurissent en été. Les Flamants roses, bien connus de la clientèle belge qui y loue son accueil et ses services, ses chambres à la fois spacieuses et lumineuses et sa thalasso qui permet de concocter des séjours bien-être, détente et farniente sur mesure.

Loin de l’éventuel brouhaha du centre-ville, cet établissement estampillé quatre étoiles (il les vaut largement…) se situe à l’une des extrémités de la station. À l’allure d’une proue de bateau, il fait face à Saint-Cyprien et son port de plaisance à quelques kilomètres entre la mer et sa plage de sable fin et l’étang du Canet où… des flamants roses viennent se poser de temps à autre.

La première impression est souvent la bonne. Dès le lobby lumineux, vous avez une vue sur la terrasse qui surplombe une belle piscine externe et un jardin qui accueille un bar éphémère durant l’été.

À l’horizon, la mer, la plage, la mer et encore la plage. La mise de notre vie sur pause pour un week-end prolongé, pour une semaine ou plus peut démarrer. Depuis le mois d’avril, cet établissement a rouvert ses portes après des travaux à la fois de rénovation et d’embellissement. Les soixante-trois chambres offrent toutes un espace vital impressionnant avec un petit salon, une grande salle de bains et, pour la plupart, de belles terrasses qui permettent de lire, de siroter un verre de Banyuls ou simplement bronzer.

© D.R.

Le centre de thalassothérapie, facilement accessible depuis votre chambre, constitue l’indéniable plus de l’hôtel. 1.200 mètres carrés dédiés au bien-être, à la détente et aux soins. De quoi non seulement prendre soin de soi mais aussi de vous donner l’envie d’y passer vos journées en passant de votre transat aux tables de massage, des jets de la piscine aux soins de visage. À vous de concocter votre propre programme selon la gamme proposée. À vos envies, a votre rythme.

© D.R.

D’une cure d’une demi-journée (à partir de 140 euros pour 4 soins) à des remises en forme, des cures sveltesse qui peuvent s’étaler sur plusieurs jours mais aussi deux semaines voir plus. D’autant que la combinaison avec un repas diététique est disponible au restaurant L’Horizon qui porte bien son nom puisque vous êtes face à la mer.

Même si, pour les vrais gourmets, il serait dommage de ne pas goûter la cuisine aux accents méditerranéens du chef Sylvain Marsault. Et piocher dans la belle carte de vins (privilégiez les locaux, il y a de belles découvertes à effectuer).

Si vous avez la bougeotte ou une envie de découvrir la région et ses côtes catalanes, Canet-en-Roussillon s’érige comme endroit pivot. Le village en lui-même offre tous les attraits d’une station balnéaire accueillante et vivante. Mais Perpignan la Catalane est à quinze minutes, les villages de Collioure, Port-Vendres ou Banyuls sont à deux pas et Font Romeu et ses pistes de ski (en hiver) pointent à l’horizon.

Une destination idéale pour s’offrir un bol d’air, faire le plein d’iode et/ou de soleil voir une thalasso pour se requinquer.

En savoir plus

Hôtel Les Flamants Roses

Voie des Flamants Roses 1,

66140 Canet-en-Roussillon, Tél. : 0033.4.68.51.60.60, www.hotel.les-flamants-roses.com