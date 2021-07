La pression des pneus et la jauge d’huile sont vérifiées, les valises imbriquées à la Tetris dans un coffre surchargé, le cadenas verrouillé pour le coffre de toit, le chien en pension chez papy et mamy et les enfants solidement attachés sur la banquette arrière : il est temps de partir pour les vacances. Avec un constat quasi unanime : ce sont les hommes qui se placeront en grande majorité derrière le volant pour prendre la route des vacances.

Du moins si l’on en croit la dernière étude de l’Ifop, pour le compte de Caroom en France.