Une augmentation de 30 % par rapport à 2018.

La rentrée des classes, c’est pour ce lundi. Il est donc temps de tirer les bilans en tous genres de cette fin d’été. En ce qui concerne les vacances des Belges, une chose est à observer : les last minutes ont eu la cote cette année. Par rapport à 2018, TUI observe ainsi une augmentation de 30 % de séjours réservés moins de deux semaines à l’avance. Au total, 19 % des voyages vendus par TUI sont des last minutes vendu moins de deux semaines avant le départ. “Ils sont même 8 % à avoir réservé une semaine à l’avance, presque deux fois plus que l’an dernier”, complète TUI.

(...)