On peut partir pour une semaine à partir de 400 € par personne en all in.

Un rush, c’est bien. Mais à quel prix ? Comme on l’a écrit, la période actuelle est bien moins chère que les semaines de vacances officielles. Nous avons fait le tour des sites internet des principaux tour-opérateurs du pays pour trouver quelques exemples, et surtout quelques tendances.

Bien entendu, d’autres offres peuvent être trouvées chez votre agent de voyages qui travaille parfois avec des tour-opérateurs moins connus, mais tout aussi intéressants.