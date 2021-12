Le secteur du tourisme est à nouveau face à de nombreuses difficultés, en Belgique et ailleurs. De nombreuses activités sont suspendues chez nous, mais aussi dans d’autres pays, tandis que des milliers de vols sont supprimés à travers le monde. De quoi freiner une relance qui était pourtant bien partie durant l’automne, mais tout le monde veut croire que ce ne sera que de courte durée.

Car près de deux ans après le début de la pandémie, on commence à connaître la chanson, et on sait que l’été est une période d’accalmie et de diminution des mesures sanitaires. De quoi pousser de nombreux voyageurs à déjà préparer leurs projets pour l’été 2022, d’autant plus que les tour-opérateurs, hôtels et compagnies aériennes n’hésitent pas à proposer des remises très intéressantes pour les réservations rapides. Ce n’est pas nouveau, mais l’argument marketing est devenu très important pour faire rentrer de l’argent dans les caisses. En contrepartie, les clients peuvent bénéficier de nouvelles assurances tenant compte du Covid-19, de quoi être sûr de ne pas perdre son argent en cas de contamination ou d’annulation. Tour d’horizon des meilleures offres sur le marché belge.