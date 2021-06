Terre de joyaux verts, la Wallonie fourmille notamment de parcs et de jardins qui valent le détour, en famille. Découvrez les en long-format numérique , avant de vous y rendre pour de vrai !

Alors que le déconfinement se fait jour et que le soleil rayonne, le besoin d'ouvrir les fenêtres et de prendre l'air n'a jamais été aussi fort. A cette fin, nul besoin de voyager bien loin : la Wallonie regorge de merveilles insoupçonnées qui nous tendent les bras !

Terre de joyaux verts, elle fourmille notamment de parcs et de jardins qui valent le détour, parfaitement adaptés pour des moments agréables en famille. À travers la palette d’activités proposées dans ces lieux, vous pourrez soit flâner, soit apprendre, soit vous divertir.

Dans ce long-format très complet intitulé Nos parcs et jardins et réalisé par nos confrères de L'Avenir en partenariat avec Wallonie Belgique Tourisme (déclinaison papier à retrouver dans votre DH, en kiosques, ce samedi), nous vous proposons une sélection des plus beaux écrins de verdure en Wallonie.

Ultime bonne nouvelle : suivront, après ce premier volet, "Nos jeux et chasses au trésor" le 10 juillet et "Ressourcement et déconnexion" le 7 août.