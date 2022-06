Les pilotes et le personnel de cabine de Brussels Airlines feront grève les 23, 24 et 25 juin, ont annoncé jeudi à la compagnie aérienne les syndicats en front commun, après avoir déposé un préavis de grève à durée illimitée pour les stewards et hôtesses.

Les pilotes en avaient déjà fait de même vendredi dernier. Ces derniers jours, la direction de Brussels Airlines avait soumis des contre-propositions aux syndicats dans le cadre de ce conflit social, avaient fait savoir mercredi les syndicats chrétien CNE et socialiste BBTK/Setca. Les représentants des travailleurs, qui devaient être consultés, ont finalement rejeté jeudi les textes qui leur ont été soumis.

Fin de la semaine dernière, les syndicats des pilotes de Brussels Airlines avaient déjà déposé en front commun un préavis de grève à durée illimitée. D'après une enquête récemment menée parmi les pilotes, 90% des sondés étaient d'ailleurs favorables à une action de grève.

Du côté du personnel de cabine, une même enquête avait été lancée auprès des stewards et hôtesses après l'échec de la réunion de conciliation du début de la semaine passée. Ils ont donc décidé jeudi, malgré les dernières propositions, de déposer un préavis de grève à durée illimitée.

"J'estime que la probabilité qu'une solution soit encore trouvée est très faible", a commenté Tim Roelandt, du syndicat libéral ACLVB/CGSLB.

Les pilotes et le personnel de Brussels Airlines avaient déjà fait grève en décembre, pour protester contre une forte pression de travail mais aussi la non-indexation du plan cafeteria (budget pour les avantages extra-légaux) des pilotes. Il s'agissait alors d'une grève de 24 heures. Selon les trois syndicats, rien n'a été fait pour résoudre les problèmes soulevés à ce moment et la situation ne s'est pas vraiment améliorée.

La direction avait déjà clairement indiqué qu'elle était prête à discuter de la charge de travail mais pas de l'indexation. Dans un récent courrier interne transmis au personnel, elle avait dit craindre que les revendications des pilotes n'entravent les projets de croissance de la compagnie aérienne.