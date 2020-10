Les réservations sont en chute libre… tout profit pour ceux qui cherchent un last minute.

Le secteur du tourisme tente vaille que vaille de traverser la crise mais avec la recrudescence des contaminations et la multiplication des zones rouges, les vacanciers restent très attentistes. Pas question de réserver trop tôt sous peine de ne pas pouvoir voyager et revivre les déboires des vacances de Pâques ou d’été, rythmées par les annulations et interdictions de déplacement.

Tout comme en juillet et août, c’est donc vers des destinations de proximité que se rabattent massivement les Belges. "On note toutefois un réel engouement pour Tenerife", pointe Sarah Saucin, porte-parole de TUI. "C’est la seule destination en avion qui enregistre une croissance. Et ce n’est pas anodin puisque c’est aussi la seule qui soit encore placée en zone orange et où les températures dépassent les 20 degrés. Pour ceux qui veulent s’offrir une semaine au soleil sans prendre de risque, c’est la destination idéale."