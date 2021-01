En période de pandémie, la formule offre énormément d’avantages dont la flexibilité.

Cette année encore, nos congés seront rythmés par l’apparition de zones oranges, rouges ou vertes, sans compter que les voyages en dehors de l’Europe seront certainement à oublier. Et pour partir en évitant au maximum le risque de voir son séjour perturbé par un avion annulé ou un hôtel confiné, les Belges se tournent de plus en plus vers des voyages en voiture à destination d’une maison de vacances en location ou d’une résidence secondaire, pour ceux qui ont la chance d’en posséder une.

