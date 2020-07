Vers 07h00 samedi, la circulation était particulièrement dense sur les axes qui mènent à l'Espagne via Paris et Bordeaux, indique l'organisme de mobilité VAB. La voie est, à l'inverse, libre en Allemagne, où les vacanciers ne perdent qu'une dizaine de minutes par rapport à un temps de trajet normal, et en Autriche.

En France, les automobilistes devront prendre leur mal en patience 1h45 sur la route Paris-Narbonne via Limoges, 30 minutes sur l'axe Lille-Paris-Bordeaux-Espagne. La circulation est moins dense sur la route Paris-Narbonne via Clermont-Ferrand, où les vacanciers ne perdent que 20 minutes. Pour rejoindre l'Espagne via le Luxembourg et Lyon, cinq petites minutes de ralentissements sont à noter. En Suisse, il faut compter 15 minutes supplémentaires en direction du sud pour rejoindre Bâle-Côme via le tunnel Gotthard. En 2019, les files allongeaient d'une heure ce trajet à la même période.