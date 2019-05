On est à la fin du mois de mai et, même si le soleil se fait toujours timide, les vacances d’été approchent à grands pas. Beaucoup ont déjà réservé leur séjour au soleil, et d’autres sont encore à la recherche d’une bonne affaire. En moyenne, les Belges ont dépensé 2 318 € durant leurs vacances d’été en 2018, selon un sondage d’Europ Assitance et Ipsos. (...)