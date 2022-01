Selon la dernière étude menée par l’ABTO, fin 2021, les Belges n’ont jamais eu autant envie de voyager et de changer d’air. On peut le comprendre vu la crise qui s’éternise, mais encore faut-il que cela soit possible et qu’un énième variant ne s’en mêle pas. C’est pourquoi les réservations pour les vacances de Carnaval et Pâques restent timides. " Depuis un an et demi, nous avons toujours cette vague de réservations en last minute, confirme Piete Demeyere, porte-parole de TUI. Les gens sont attentifs aux règles et mesures dans le pays où ils souhaitent voyager et ne veulent pas risquer une annulation. Nous nous attendons encore à des last minute pour Carnaval et Pâques, donc. Normalement, on est déjà en plein dans les réservations pour Pâques. "