Les régions moins touristiques et plus authentiques, à l'instar de l'île de Lanzarote en Espagne ou de la Calabre en Italie, gagnent du terrain "de façon spectaculaire" par rapport aux grandes stations balnéaires plus classiques, ressort-il vendredi des premiers chiffres de réservations pour la saison d'été 2020 du tour-opérateur Tui.

Cette tendance est constatée tant pour les vacances en avion qu'en voiture, ainsi que pour les citytrips. L'île de Lanzarote, dans les Canaries en Espagne, séduit de plus en plus. La petite sœur de destinations phares comme Tenerife et Gran Canaria a récemment vu son nombre de vacanciers passer du simple au double. La Costa de Almería, voisine de la très populaire Costa del Sol, enregistre elle aussi une croissance spectaculaire de 50%, observe Tui.

La Calabre, située à la pointe du talon de la botte italienne, affiche pour sa part une croissance de 230%, suivie par la Sicile (60%).

En Égypte, Marsa Alam, petit paradis des plongeurs évoluant dans l'ombre de Hurghada ou de Sharm El Sheikh, est de plus en plus courtisé.

Pour ce qui est des vacances en voiture, Tui constate une explosion des destinations verdoyantes riches en montagnes et près d'un lac, avec le Tyrol autrichien en tête. Le Danemark enregistre, lui, plus du double de réservations (+135%), tandis qu'Andorre (+35%) et la Slovénie (+30%) affichent d'excellents résultats. La France voit également ses classiques comme la Côte d'Azur et la Provence reculer au profit du Languedoc-Roussillon et de la Normandie, qui sont de plus en plus prisées (+40%). Même scénario en Allemagne: le nombre d'amateurs de la Forêt-Noire semble stable, tandis que la Moselle (+80%) et l'Eifel (+40%) moins connues et plus proches de chez nous, ont le vent en poupe.

En ce qui concerne les city-trips, Valence talonne de près la perle espagnole, Barcelone, et coiffe au poteau la capitale, Madrid. Milan, la capitale de la mode, cartonne (+75%) alors que la ville éternelle de Rome maintient le statu quo. En Europe de l'Est, Cracovie devient plus populaire que la ville plus classique de Vienne.

Tui rappelle que le mois de janvier est traditionnellement le mois où l'on enregistre le plus de réservations pour les vacances d'été, ce qui en fait un excellent baromètre pour observer les nouvelles tendances.