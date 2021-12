Cette quatrième vague de Covid-19 perturbe tout le monde et touche différents secteurs. Et même si les règles sont beaucoup moins strictes qu’il y a un an à la même date, cela n’empêche pas de se poser des questions pour les semaines à venir. C’est notamment le cas au niveau des voyages. Les frontières sont ouvertes, certes, mais entre les pass sanitaires plus ou moins stricts dans les pays étrangers, les codes couleur, les frontières fermées ailleurs et le variant Omicron, il y a parfois de quoi perdre son latin quand on a un projet de voyage.