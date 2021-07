Depuis plusieurs années, les piscines ont un succès fou en Belgique, et la crise du Covid n’a fait que multiplier les projets. Cette année, on devrait construire 5 000 nouveaux bassins privés en Belgique. Un succès renforcé par une météo de plus en plus douce dès le printemps (enfin, avant 2021…) et qui a donné des idées à des entrepreneurs.

Lancée en France en 2017, la plateforme Swimmy se présente comme "le Airbnb de la piscine". Le concept : louer sa piscine à des particuliers pour arrondir ses fins de mois. "L’idée est de mettre sa piscine à disposition quand on ne l’utilise pas. Cela peut être pour des voisins ou des personnes de la région qui n’ont pas de piscine ou qui ne savent pas partir en vacances, explique Flavie Backiert,

(...)